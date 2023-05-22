«Ньюкасл» умудрился не забить «Лестеру», но всё равно стал участником Лиги чемпионов

В 37-м туре Премьер-лиги претендующий на Лигу чемпионов «Ньюкасл» принимал «Лестер» из зоны вылета. Хозяева нанесли 17 ударов по воротам при одной (!) попытке у противника.
В конце первого тайма после углового и ошибки голкипера гостей Александр Исак в упор пробил в штангу, Каллум Уилсон добивал, и мяч остановили на ленточке. Вскоре Мигель Альмирон зарядил со средней дистанции в штангу. Уилсон и после перерыва мог отличиться, но головой направил мяч в каркас ворот после подачи с угла поля.
Нулевая ничья гарантирует «Ньюкаслу» финиш в топ-четверке, а значит, и участие в Лиге чемпионов. «Лестер» и «Лидс» набрали по 31 очку, у «Эвертона» - 33. Это трио определит единственного счастливчика, который останется в АПЛ.
Протокол игры
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно• 8'Андерсон Эллиот77' (Мёрфи Джейкоб (77') •Альмирон Мигель88' (Гордон Энтони (88') •Уилсон Каллум68' (Сен-Максимен Аллан (68') •Исак Александр 27'
Иверсен Даниэль•Суттар Гарри•Эванс Джонни63' (Барнс Харви (63') •Фас Ваут•Кастань Тимоти•Томас Люк•Ндиди Уилфред89' (Менди Нампали (89') •Тилеманс Юри•Сумаре Бубакари•Ихеаначо Келечи46' (Мэддисон Джеймс (46') •Варди Джейми63' (Дака Патсон (63')
22 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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