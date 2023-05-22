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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» умудрился не забить «Лестеру», но всё равно стал участником Лиги чемпионов

22 Мая 2023 • 23:58 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Лестер
окончен

В 37-м туре Премьер-лиги претендующий на Лигу чемпионов «Ньюкасл» принимал «Лестер» из зоны вылета. Хозяева нанесли 17 ударов по воротам при одной (!) попытке у противника.

В конце первого тайма после углового и ошибки голкипера гостей Александр Исак в упор пробил в штангу, Каллум Уилсон добивал, и мяч остановили на ленточке. Вскоре Мигель Альмирон зарядил со средней дистанции в штангу. Уилсон и после перерыва мог отличиться, но головой направил мяч в каркас ворот после подачи с угла поля.

Нулевая ничья гарантирует «Ньюкаслу» финиш в топ-четверке, а значит, и участие в Лиге чемпионов. «Лестер» и «Лидс» набрали по 31 очку, у «Эвертона» - 33. Это трио определит единственного счастливчика, который останется в АПЛ.

Протокол игры  
Ньюкасл0:0Лестер
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно  8'Андерсон Эллиот 77' (Мёрфи Джейкоб ( 77') Альмирон Мигель 88' (Гордон Энтони ( 88') Уилсон Каллум 68' (Сен-Максимен Аллан ( 68') Исак Александр  27'
Запасные: Таргетт МэттЛьюис ДжамалДамметт ПолДубравка МартинЭшби Харрисон
Иверсен ДаниэльСуттар ГарриЭванс Джонни 63' (Барнс Харви ( 63') Фас ВаутКастань ТимотиТомас ЛюкНдиди Уилфред 89' (Менди Нампали ( 89') Тилеманс ЮриСумаре БубакариИхеаначо Келечи 46' (Мэддисон Джеймс ( 46') Варди Джейми 63' (Дака Патсон ( 63')
Запасные: Амарти ДаниэльПрат ДеннисТетеСмитис АлексКристиансен Виктор
22 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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