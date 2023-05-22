«Ньюкасл» умудрился не забить «Лестеру», но всё равно стал участником Лиги чемпионов

В 37-м туре Премьер-лиги претендующий на Лигу чемпионов «Ньюкасл» принимал «Лестер» из зоны вылета. Хозяева нанесли 17 ударов по воротам при одной (!) попытке у противника.

В конце первого тайма после углового и ошибки голкипера гостей Александр Исак в упор пробил в штангу, Каллум Уилсон добивал, и мяч остановили на ленточке. Вскоре Мигель Альмирон зарядил со средней дистанции в штангу. Уилсон и после перерыва мог отличиться, но головой направил мяч в каркас ворот после подачи с угла поля.

Нулевая ничья гарантирует «Ньюкаслу» финиш в топ-четверке, а значит, и участие в Лиге чемпионов. «Лестер» и «Лидс» набрали по 31 очку, у «Эвертона» - 33. Это трио определит единственного счастливчика, который останется в АПЛ.