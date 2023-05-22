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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» чаще всех в сезоне АПЛ попадал в каркас ворот

22 Мая 2023 • 23:39 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Лестер
окончен

«Ньюкасл» стал командой, игроки которой в текущем сезоне АПЛ чаще игроков других команд попадали в каркас ворот соперника – штанги, крестовины и перекладины. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, у «сорок» 24 попадания в каркас ворот оппонентов. Это на пять больше, чем у ближайшего преследователя.

Прямо сейчас «сороки» сражаются со стоящим на вылет «Лестером» дома. Даже ничья сможет гарантировать подопечным Эдди Хау участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

Следите за концовкой встречи втекстовой трансляции от LiveResult.ru. Команды до сих пор не открыли счёт.

 

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