Салах сравнялся по голам за «Ливерпуль» с Джеррардом

В матче очередного, тридцать пятого тура английского чемпионата «Ливерпуль» обыграл с минимальным счетом «Брентфорд», и единственный гол в этой встрече был забит еще в дебюте игры - на тринадцатой минуте отличился египетский нападающий Мохамед Салах.

Как оказалось, его гол стал для него уже 186-м в составе клуба, за который он выступает с 2017 года. По этому показателю Салах вышел на пятое место в истории лучших бомбардиров клуба, сравнявшись с легендарным Стивеном Джеррардом.

Напомним, что «Ливерпуль», обыграв «Брентфорд», одержал шестую победу кряду в чемпионате Англии.