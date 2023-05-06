Клопп: «Уверен, что летние новички помогут нам в следующем сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от летней трансферной кампании. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что главными целями команды станут полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт и хавбек «Брайтона» Алексис Макаллистер.

«Уверен, что летние новички помогут нам в следующем сезоне. Обычно нам удаётся провернуть трансфер игроков, которых мы хотим. Если цена завышена, мы просто движемся дальше. Вот и всё. Тем не менее, я уверен, что мы пригласим нужных футболистов», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» пока находится на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. У команды сейчас пять побед подряд в чемпионате.