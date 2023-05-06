Клопп: «Всё, что мы делаем хорошо сейчас, поможет нам в следующем сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что положительные результаты команды на финише текущего сезона помогут «красным» в следующем розыгрыше АПЛ.

Напомним, что мерсисайдцы выиграли пять последних матчей подряд и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. До конца турнира «Ливерпулю» осталось провести четыре игры.

«Всё, что мы делаем хорошо сейчас, поможет нам в следующем сезоне. Опять же, никто не знает, где мы окажемся, но уже эти пять матчей дают много пищи для размышлений», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Немецкий специалист отметил прогресс в игре своих подопечных и заверил, что «Ливерпуль» снова будет силён.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт сегодня, 6 мая, против «Брентфорда». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.