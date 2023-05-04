Клопп: «Салах сказал, что хочет остаться штатным пенальтистом «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о решении оставить нападающего Мохамеда Салаха штатным пенальтистом команды. Отметим, что вчера египтянин реализовал одиннадцатиметровый в матче с «Фулхэмом» и принёс своей команде минимальную победу 1:0.

«У нас был разговор, в котором Салаха сказал, что хочет остаться штатным пенальтистом «Ливерпуля». Я пообещал ему, что ничего не изменится. Мохамед признался, что с каждым незабитым пенальти он ощущал всё большее давление», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, по ходу этого сезона Салах не забил два пенальти. В последних двух матчах египтянин всё же смог реализовать по одному одиннадцатиметровому.