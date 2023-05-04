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Клопп: «Салах сказал, что хочет остаться штатным пенальтистом «Ливерпуля»

04 Мая 2023 • 11:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
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06.05 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о решении оставить нападающего Мохамеда Салаха штатным пенальтистом команды. Отметим, что вчера египтянин реализовал одиннадцатиметровый в матче с «Фулхэмом» и принёс своей команде минимальную победу 1:0.

«У нас был разговор, в котором Салаха сказал, что хочет остаться штатным пенальтистом «Ливерпуля». Я пообещал ему, что ничего не изменится. Мохамед признался, что с каждым незабитым пенальти он ощущал всё большее давление», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, по ходу этого сезона Салах не забил два пенальти. В последних двух матчах египтянин всё же смог реализовать по одному одиннадцатиметровому.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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