Александер-Арнольд: «Если «Манчестер Сити» почуял кровь, эту команду уже не остановить»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал комплименты «Манчестер Сити», который сейчас уверенно идёт к своему третьему титулу подряд в АПЛ.

«Если к Рождеству или Новому году «Манчестер Сити» почуял кровь, эту команду уже не остановить. Они начинают побеждать раз за разом. Я удивлюсь, если до конца этого сезона они хотя бы раз сыграют вничью. Думаю, у игроков «Манчестер Сити» особенный тип мышления», – цитирует Трента Liverpool Echo.

Сейчас «горожане» опережают лондонский «Арсенал» на одно очко в турнирной таблице, но у команды Хосепа Гвардиолы при этом есть матч в запасе.