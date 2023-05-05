Романо: «Брайтон» согласовал трансфер Милнера»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер со следующего сезона будет защищать цвета другой команды из Английской премьер-лиги. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях подтвердил, что «чайки» согласовали трансфер английского ветерана.

Отмечается, что Милнер подпишет контракт с «Брайтоном» до конца следующего сезона. Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь у Джеймса истекает действующее соглашение с «Ливерпулем».

Источник уверяет, что стороны согласовали все детали трансфера. Милнер выступал за «Ливерпуль» с 2015 года, когда присоединился свободным агентом из «Манчестер Сити». В команде Юргена Клоппа англичанин выиграл все возможные трофеи.