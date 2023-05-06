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Салах забил сотый гол за «Ливерпуль» на «Энфилде»

06 Мая 2023 • 21:06 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Брентфорд
окончен

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Ливерпуль» сражается с «Бретнфордом», и счет в этой игре был открыт уже на тринадцатой минуте усилиями египетского нападающего Мохамеда Салаха.

Этот гол для Салаха стал сотым за все время выступлений за «Ливерпуль», забитым на родном стадионе клуба - «Энфилде». Салах, напомним, перешел в дружину немецкого специалиста Юргена Клоппа в 2017 году.

Следить за событиями игры тридцать пятого тура английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Брентфордом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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