Салах забил сотый гол за «Ливерпуль» на «Энфилде»

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Ливерпуль» сражается с «Бретнфордом», и счет в этой игре был открыт уже на тринадцатой минуте усилиями египетского нападающего Мохамеда Салаха.

Этот гол для Салаха стал сотым за все время выступлений за «Ливерпуль», забитым на родном стадионе клуба - «Энфилде». Салах, напомним, перешел в дружину немецкого специалиста Юргена Клоппа в 2017 году.

Следить за событиями игры тридцать пятого тура английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Брентфордом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.