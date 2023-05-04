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Главный тренер «Брентфорда» Франк: «Я очень рад, что Висса подписал новый контракт»

04 Мая 2023 • 17:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
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06.05 19:30

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал продление контракта с нападающим команды Йоаном Висса. Ранее стало известно, что 26-летний футболист заключил новый договор с «пчелами» до 2026 года.

«Я очень рад, что Висса подписал новый контракт. Он очень хороший игрок, который доказал, что может забивать голы в Премьер-лиге. Иметь такого игрока в команде, как он,— очень важно. Он постоянно угрожает воротам, хорош сзади и также может выйти на замену. Висса может легко играть как на позиции вингера, так и нападающего», — приводит слова Франка официальный сайт «пчел».

В текущем сезоне Висса принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк Йоан Висса
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