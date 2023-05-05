Франк уверен, что Шаде — будущее «Брентфорда»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о нападающем команды Кевине Шаде.

«Кевин — молодой игрок, которому нужно продолжать развиваться, он уже продемонстрировал очень хорошие способности. Я убежден, что он будет очень хорошим игроком для нас в будущем. Мы хотим развивать футболистов, которые могут перейти на следующий уровень, и, надеюсь, Кевин — один из них», — приводит слова Франка официальный сайт «пчел».

Напомним, 21-летний нападающий выступает за «Брентфорд» на правах аренды, контракт Шаде принадлежит «Фрайбургу». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах за «пчел», в которых записал на свой счет один ассист.