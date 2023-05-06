Каррагер: «Лэмпард и Скоулз даже не близко к Джеррарду»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что его экс-партнёр по команде Стивен Джеррард превосходил по игровым качествам двух других легендарных английских футболистов — Пола Скоулза («Манчестер Юнайтед») и Фрэнка Лэмпарда («Челси»).

«Люди думают, что мне не нравятся Лэмпард и Скоулз, но когда об этом заходит речь, я говорю: «Они были потрясающими игроками, но тут даже спорить не о чем».

Алекс Фергюсон пытался подписать Джеррарда, как и Жозе Моуринью. Хотя у них были Скоулз и Лэмпард», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

Напомним, Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В общей сложности в составе «красных» полузащитник провёл 710 матчей, забил 186 голов и отдал 154 результативные передачи.