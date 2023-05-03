Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» Кефрена Тюрама

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам входит в шорт-лист главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на усиление полузащиты. Об этом сообщает журналист Жак Тальбо у себя на странице в социальных сетях.

Тюрам входит в сферу интересов многих топ-клубов, но наиболее активным среди всех претендентов пока является именно «Ливерпуль». Сумма трансфера оценивается в районе 50 миллионов евро.

22-летний Тюрам забил два гола и отдал четыре результативные передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Это уже четвёртый сезон в Лиге 1 для молодого полузащитника. Кефрен является братом Маркуса Тюрама из мёнхенгладбахской «Боруссии» и сыном бывшего игрока сборной Франции Лиллиана Тюрама.