Висса продлил контракт с «Брентфордом»

Нападающий Йоан Висса подписал новое трудовое соглашение с «Брентфордом». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. Договор рассчитан до 2026 года.

В нынешнем сезоне 26-летний вингер принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость Висса оценивается в 15 миллионов евро.

«Брентфорд» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 50 очков за 34 тура. В следующем туре «пчелы» встретятся с «Ливерпулем», поединок пройдет 6 мая в 19:30 по мск.