«Ливерпуль» озвучил состав на игру с «Брентфордом»

Субботнюю программу 35-го тура Премьер-лиги Англии будет закрывать матч между «Ливерпулем» и «Брентфордом». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Джонс, Гакпо, Салах, Жота, Нуньес.

Стартовый свисток футболисты и зрители на «Энфилде» услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.