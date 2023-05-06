Шестая подряд победа «Ливерпуля»: «красные» сломили «Брентфорд» и максимально подобрались к зоне Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Брентфорд» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 35-го тура АПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Энфилд Роуд».

Серия из пяти побед подряд вознесла «Ливерпуль» на пятое место. Теперь «красные» даже борются за Лигу чемпионов, по крайней мере, появился шанс подвинуть из топ-4 забуксовавший «Манчестер Юнайтед». Но для этого обязательно нужна была домашняя победа над «Брентфордом» и продолжение удачной серии. В матче против «шершней» Клопп снова перетасовал атаку: впереди вышло трио Салах – Дарвин – Жота, а Коди Гакпо опустился в полузащиту к Фабиньо и Джонсу.

Заряд «Ливерпуля» ощущался. Хозяева решили удивить соперника блиц-криком, трансформировав в гол по сути первую толковую атаку. Шла 13-я минута, когда Мо Салах начал атаку, отыграв в центральную зону на Фабиньо. Бразилец закинул мяч на левый угол вратарской площади, где Вирджил ван Дейк выиграл силовую борьбу у Айвена Тоуни и скинул мяч на противоположный гол, куда уже успех Салах. Мохамед за две попытки дослал мяч в сетку – 1:0.

«Ливерпуль» продолжил атаковать, особенно усердствуя с «закидушками», но больше так остро не получалось. Трент Александер-Арнольд как рукой забросил за шиворот защитникам «Брентфорда». На линии офсайда открылся Дарвин Нуньес, пытался отличиться ударом в касание, но не смог толком попасть по мячу. Давид Райя намертво взял мяч, хотя позиция для удара была убойная.

«Ливерпуль» вообще редко взрывался прям опасными атаками. Следующего момента пришлось ждать до 60-й минуты. Диогу Жота открылся между линиями под передачу Салаха, после чего сильно прострелил во вратарскую площадь. Голкипер уже был отыгран, однако Коди Гакпо непонятным образом умудрился толково не попасть по мячу с пары метров. Транжирил моменты «Ливерпуль», но чувствовал себя спокойно, потому что «Брентфорд» вообще не спешил в атаку, а значит и счёт сравнять не мог.

В концовке «Ливерпуль» должен был делать победу более уверенной, но Райя упёрся. Салах откатил под удар Тренту, а тот мощно и точно пальнул с линии штрафной площади. Но голкипер и тут не сплоховал, переведя мяч на угловой. Не случилось больше голов. Шестой раз подряд победил «Ливерпуль» и максимально обострил борьбу за четвёртое лигочемпионское место. Всего один балл «красные» уступают «МЮ», правда, у «дьяволов» есть ещё два матча в запасе.