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Шестая подряд победа «Ливерпуля»: «красные» сломили «Брентфорд» и максимально подобрались к зоне Лиги чемпионов

06 Мая 2023 • 21:24 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:0
Брентфорд
окончен

«Ливерпуль» и «Брентфорд» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 35-го тура АПЛ состоялся 6 мая на стадионе «Энфилд Роуд».

Протокол игры  
Ливерпуль1:0Брентфорд
(1:0) Салах Мохамед13'  
Алиссон Бекер  77'Александер-Арнольд ТрентКонате Ибраима  54'Ван Дейк Виргил  5'Робертсон Эндрю 82' (Милнер Джеймс ( 82') Фабиньо Энрике  42'Джонс Кёртис 82' (Цимикас Костас ( 82') Салах МохамедГакпо КодиЖота Диогу 73' (Хендерсон Джордан ( 73') Нуньес Дарвин 65' (Диас Луис ( 65')
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинКарвалью ФабиуЭллиотт ХарвиМатип Жоэль
Райя ДавидЙоргенсен Матиас ЗанкаПиннок ИтанМи БенХикки АаронЯнельт Витали 82' (Дамсгор Миккель ( 82') Ониика Фрэнк 72' (Дасилва Джош ( 72') Йенсен Матиас 82' (Баптист Шендон ( 82') Генри Рико  70' 72' (Шаде Кевин ( 72') Мбеумо Брайан  27'Тони Айвен
Запасные: Айер КристофферКокс МэттьюРасмуссен МадсВисса ЙоанГоддос Саман
06 мая. Стадион "Энфилд".

 

Серия из пяти побед подряд вознесла «Ливерпуль» на пятое место. Теперь «красные» даже борются за Лигу чемпионов, по крайней мере, появился шанс подвинуть из топ-4 забуксовавший «Манчестер Юнайтед». Но для этого обязательно нужна была домашняя победа над «Брентфордом» и продолжение удачной серии. В матче против «шершней» Клопп снова перетасовал атаку: впереди вышло трио Салах – Дарвин – Жота, а Коди Гакпо опустился в полузащиту к Фабиньо и Джонсу.

Заряд «Ливерпуля» ощущался. Хозяева решили удивить соперника блиц-криком, трансформировав в гол по сути первую толковую атаку. Шла 13-я минута, когда Мо Салах начал атаку, отыграв в центральную зону на Фабиньо. Бразилец закинул мяч на левый угол вратарской площади, где Вирджил ван Дейк выиграл силовую борьбу у Айвена Тоуни и скинул мяч на противоположный гол, куда уже успех Салах. Мохамед за две попытки дослал мяч в сетку – 1:0.

«Ливерпуль» продолжил атаковать, особенно усердствуя с «закидушками», но больше так остро не получалось. Трент Александер-Арнольд как рукой забросил за шиворот защитникам «Брентфорда». На линии офсайда открылся Дарвин Нуньес, пытался отличиться ударом в касание, но не смог толком попасть по мячу. Давид Райя намертво взял мяч, хотя позиция для удара была убойная.

«Ливерпуль» вообще редко взрывался прям опасными атаками. Следующего момента пришлось ждать до 60-й минуты. Диогу Жота открылся между линиями под передачу Салаха, после чего сильно прострелил во вратарскую площадь. Голкипер уже был отыгран, однако Коди Гакпо непонятным образом умудрился толково не попасть по мячу с пары метров. Транжирил моменты «Ливерпуль», но чувствовал себя спокойно, потому что «Брентфорд» вообще не спешил в атаку, а значит и счёт сравнять не мог.

В концовке «Ливерпуль» должен был делать победу более уверенной, но Райя упёрся. Салах откатил под удар Тренту, а тот мощно и точно пальнул с линии штрафной площади. Но голкипер и тут не сплоховал, переведя мяч на угловой. Не случилось больше голов. Шестой раз подряд победил «Ливерпуль» и максимально обострил борьбу за четвёртое лигочемпионское место. Всего один балл «красные» уступают «МЮ», правда, у «дьяволов» есть ещё два матча в запасе.

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Ливерпуль Брентфорд
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06 Мая 2023 в 21:39
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