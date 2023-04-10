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«Арсенал» не может гарантировать Балогуну место в основе

10 Апреля 2023 • 11:47 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
15.04 17:00

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун в следующем сезоне хотел бы играть в основном составе лондонского «Арсенала». Напомним, за французскую команду англичанин в данный момент выступает на правах аренды.

Журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях сообщает, что «Арсенал» не может гарантировать футболисту место в стартовом составе, поэтому Балогун задумывается о других вариантах для продолжения карьеры. Фоларин хочет получать стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Балогун забил 18 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Франции. Игрок занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров Лиги 1, отставая от лидирующего Джонатана Дэвида на один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Реймс Фоларин Балогун
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