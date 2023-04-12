«Эвертон» сохраняет интерес к Антонио

Ливерпульский «Эвертон» сохраняет интерес к форварду «Вест Хэма» Майку Антонио несмотря на то, что «ирискам» грозит вылет в Чемпионшип по итогам текущего сезона. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, не прочь подписать форварда и в «Вулверхэмптоне», однако «Эвертон», который рассчитывал заключить соглашение с Антонио ещё зимой, выглядит наиболее очевидным вариантом продолжения карьеры для игрока.

Напомним, ямайскому форварду «молотобойцев» уже 33 года, а его контракт с лондонским клубом завершится через 14 месяцев – в середине 2024 года.

В текущем сезоне на его счету девять голов во всех официальных турнирах, в которых участвовал и участвует «Вест Хэм».