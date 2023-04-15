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Жезус: «У «Арсенала» отличная атмосфера в раздевалке»

15 Апреля 2023 • 15:14 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
Через 0 ч. 29 мин.

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус рассказал про атмосферу внутри команды. Напомним, бразилец проводит свой дебютный сезон за «канониров» после перехода из «Манчестер Сити» прошлым летом.

«У «Арсенала» отличная атмосфера в раздевалке, между игроками есть определённая химия. Присутствует чувство единства, все воспринимают друг друга как семью. Я люблю этот клуб и чувствую себя здесь как дома», – цитирует Жезуса BBC.

На счету Жезуса 8 голов и 5 результативных передач в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Это при том, что бразилец пропустил более трёх месяцев из-за травмы, которую получил на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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