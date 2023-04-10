Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агбонлахор: «Не удивлюсь, если Мойес останется в «Вест Хэме»

10 Апреля 2023 • 19:05 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
15.04 17:00

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что менеджменту «Вест Хэма» стоит дать Дэвиду Мойесу второй шанс, если специалист сможет спасти команду от вылета по итогам сезона.

«Я не удивлюсь, если Мойес останется в «Вест Хэме» и ему дадут время поработать ещё. Но только если он сможет спасти команду от вылета», - цитирует Агбонлахора Football Insider.

Разговоры о возможной отставки Мойеса с поста главного тренера «молотобойцев» периодически возникают в текущем сезоне на фоне неудачных результатов лондонского клуба в АПЛ – «Вест Хэм» практически весь сезон идёт в хвосте турнирной таблицы и до сих пор является одним из кандидатов на вылет в Чемпионшип. Среди основных кандидатов на замену Мойесу называются Грэм Поттер и Рафаэль Бенитес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Габриэль Агбонлахор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Апреля
20:03 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»
19:05 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Не удивлюсь, если Мойес останется в «Вест Хэме»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» следит за защитником «Манчестер Юнайтед» слухи
18:48 · Англия. Премьер-лига
Фелиш может остаться в «Челси» - всё зависит от «Атлетико» слухи
18:42 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может сменить Манчестер на Бирмингем слухи
17:09 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва возобновил тренировки с «Челси»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Амад Диалло: «Надеюсь, смогу проявить себя в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Фримпонг открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед»
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» ведёт продвинутые переговоры с Дином Смитом
15:09 · Англия. Премьер-лига
Дзола – о «Челси»: «Недостаточно купить качественных игроков, чтобы построить хорошую команду»
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Астон Виллой» за трансфер Абрахама
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» начал переговоры с Бенитесом
14:52 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Свои лучшие матчи в сборной Испании я провёл под руководством Луиса Энрике»
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает нападающего, потому что Месси будет полузащитником слухи
14:39 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Мне жаль Тухеля и Поттера, но нам нужно сосредоточиться на Лэмпарде»
Все новости
Рекомендуем