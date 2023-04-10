Агбонлахор: «Не удивлюсь, если Мойес останется в «Вест Хэме»

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что менеджменту «Вест Хэма» стоит дать Дэвиду Мойесу второй шанс, если специалист сможет спасти команду от вылета по итогам сезона.

«Я не удивлюсь, если Мойес останется в «Вест Хэме» и ему дадут время поработать ещё. Но только если он сможет спасти команду от вылета», - цитирует Агбонлахора Football Insider.

Разговоры о возможной отставки Мойеса с поста главного тренера «молотобойцев» периодически возникают в текущем сезоне на фоне неудачных результатов лондонского клуба в АПЛ – «Вест Хэм» практически весь сезон идёт в хвосте турнирной таблицы и до сих пор является одним из кандидатов на вылет в Чемпионшип. Среди основных кандидатов на замену Мойесу называются Грэм Поттер и Рафаэль Бенитес.