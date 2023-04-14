Назван игрок АПЛ с лучшей средней оценкой за последние шесть туров

Портал Whoscored.com обнародовал данные о лучших игроках Английской премьер-лиги за последние шесть туров. Первым в списке со средней оценкой 8,06 оказался молодой форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

На одну сотую отстал набравший отличную форму полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш – его оценка 8,05 балла. На третьем месте ещё один игрок «горожан» Манчестера – Кевин де Брёйне, 7,85 балла.

Четвёртое место у защитника «Брайтона» Солли Марча – 7,83 балла. Замыкает пятёрку форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн – 7,63 балла.

Напомним, в грядущем туре АПЛ «Арсенал» в гостях сыграет с одним из претендентов на вылет в Чемпионшип – «Вест Хэмом» Дэвида Мойеса.