Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скамакка перенёс операцию

15 Апреля 2023 • 13:39 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
Через 2 ч. 16 мин.

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка перенёс операцию на колене.

«Сделали операцию. Не сомневаюсь, я вернусь сильнее, чем прежде!» — написал итальянский футболист в своих социальных сетях.

Напомним, Скамакка перешёл в «Вест Хэм» из «Сассуоло» летом прошлого года за 36 миллионов евро. В футболке лондонского клуба нападающий успел провести 27 матчей и забить восемь голов. Ранее сообщалось, что руководство «молотобойцев» недовольно выступлениями 24-летнего итальянца и готово продать футболиста.

После 29 проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Вест Хэм» набрал 30 очков и расположился на 14-м месте турнирной таблицы.   

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джанлука Скамакка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
3.05 3.25 2.47
Видео
15.04.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
1.36 5.40 8.60
Видео
15.04.23 в 17:00
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
Видео
15.04.23 в 17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.49 3.30 3.00
Видео
15.04.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брентфорд Брентфорд
2.60 3.15 2.95
Видео
15.04.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Фулхэм Фулхэм
2.28 3.25 3.40
Видео
15.04.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
Видео
15.04.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
2.23 3.45 3.30
Видео
15.04.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лестер Лестер
1.25 7.20 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
14:41 · Англия. Премьер-лига
Хави очарован Гвардиолой
14:28 · Англия. Премьер-лига
Галлас посоветовал «Челси» подписать топ-форварда
14:17 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «Цель «Челси» – выиграть Лигу чемпионов»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана: «Лэмпард – очень хороший тренер»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Скамакка перенёс операцию
13:38 · Англия. Премьер-лига
Кейн готовится к уходу из «Тоттенхэма» и выбирает между двумя суперклубами
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил новый контракт Дайеру
12:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о будущем Бернарду Силвы и Гюндогана в «Манчестер Сити»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Грилиш уже показывает ту игру, которую от него ждут в «Манчестер Сити»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ещё рано говорить о требле»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Не могу подтвердить, что Энцо Фернандес продлил контракт»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Защитнику «Манчестер Юнайтед» Мартинесу назначили операцию
12:00 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Брайтон» разработал прекрасную модель развития и добился прогресса»
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не продаст Колвилла летом
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит щедрое предложение футболисту «Реала»
Все новости
Рекомендуем