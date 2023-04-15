Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка перенёс операцию на колене.

«Сделали операцию. Не сомневаюсь, я вернусь сильнее, чем прежде!» — написал итальянский футболист в своих социальных сетях.

Напомним, Скамакка перешёл в «Вест Хэм» из «Сассуоло» летом прошлого года за 36 миллионов евро. В футболке лондонского клуба нападающий успел провести 27 матчей и забить восемь голов. Ранее сообщалось, что руководство «молотобойцев» недовольно выступлениями 24-летнего итальянца и готово продать футболиста.

После 29 проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Вест Хэм» набрал 30 очков и расположился на 14-м месте турнирной таблицы.