Балогун интересен клубам Серии А, Бундеслиги и Лиги 1

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун, на правах аренды выступающий за «Реймс», может окончательно сменить клубную прописку.

21-летний футболист проводит крайне успешный сезон в «Реймсе», однако в «Арсенале», как известно, не готовы гарантировать ему постоянную игровую практику. Как сообщает Football Italia, интерес к форварду проявляют «РБ Лейпциг», «Монако», «Интер» и «Марсель», а также «Милан», о заинтересованности которого уже сообщалось ранее. Сумма трансфера составит порядка 35 млн евро.

Фоларин Балогун 18 раз поразил ворота соперников «Реймса» в 29 матчах текущего розыгрыша французской Лиги 1.