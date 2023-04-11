Балогун не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун не горит желанием продлевать контракт с «канонирами». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, форвард не видит гарантий игры в стартовом составе.

Отметим, что нынешний сезон Балогун проводит в составе «Реймса», где забил уже 18 голов в чемпионате Франции и является одним из лучших бомбардиров Лиги 1. Фоларин готов к уходу из «Арсенала» грядущим летом, так как хочет получать стабильную игровую практику.

Одним из заинтересованных в услугах Балогуна клубом является миланский «Интер», который как раз находится в активном поиске нового нападающего. Соседи «нерадзурри» из «Милана» также следят за игроком.