Нельсон интересен двум клубам из АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Рейсс Нельсон интересен двум другим клубам из Английской премьер-лиги. По информации от Fichajes, англичанин находится на радаре у «Астон Виллы» и «Эвертона».

Напомним, Нельсон в этом сезоне не получает регулярной игровой практики под руководством Микеля Артеты, но несмотря на это, футболист сделал важный вклад в результаты команды, отметившись тремя голами и двумя ассистами в четырёх матчах Английской премьер-лиги.

В конце сезона у футболиста заканчивается контракт с «Арсеналом», что позволит ему перейти в новую команду на правах свободного агента. «Канониры» при этом могут предпринять попытку продлить соглашение со своим воспитанником.