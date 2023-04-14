Форвард «Арсенала» Фоларин Балогун вряд ли вернётся в клуб, которому принадлежит, если не получит гарантий места в основном составе «канониров». Новостью делится Football Insider.

По информации источника, лондонцы уже готовят футболисту новый контракт, чтобы сохранить игрока на будущий сезон. Тем не менее, на нападающего, который ярко проявил себя в Лиге 1 в текущем сезоне в составе «Реймса» уже есть претенденты. Например, немецкий «РБ Лейпциг» или итальянский «Милан». По слухам, именно эти клубы готовы будут «подхватить» форварда, если тот не захочет возвращаться в Лондон.

Напомним, что Балогун играет в «Реймсе» на правах аренды, в текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего – 19 голов в 31 матче во всех турнирах.