Артета высказался о состоянии травмированного Салиба

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча против «Вест Хэма» сообщил, что «пушкари» не хотят рисковать здоровьем травмированного молодого защитника Вильяма Салиба, который не совсем восстановился от травмы спины. Поэтому его участие в гостевом матче против «молотобойцев» исключено, сообщает пресс-служба «канониров».

Тем не менее, в состав «Арсенала» точно вернётся травмированный форвард Эдди Нкетиа. Поэтому у лидера АПЛ будет больше вариантов ротации в атаке.

Напомним, игра «Вест Хэма» и «Арсенала» в рамках 31 тура Английской премьер-лиги состоится в грядущую субботу. Подопечные Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу лиги с 73 набранными очками, отрыв от «Манчестер Сити» - шесть баллов. Правда, у «горожан» на игру меньше. Недавно о чемпионской гонке высказался главный тренер манчестерского гранда Хосеп Гвардиола.

Что касается «Вест Хэма», то команда Дэвида Мойеса участвует в борьбе за выживание и с 30 очками располагается на 14-м месте.