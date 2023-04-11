Райс точно покинет «Вест Хэм» летом

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс начиная со следующего сезона будет защищать цвета другой команды. Как сообщает Evening Standard, англичанин совершенно точно покинет «молотобойцев» по окончанию сезона.

Источник отмечает, что если «Вест Хэм» в конце нынешней кампании сумеет сохранить прописку в Английской премьер-лиге, замена Райса будет куплена как раз из другого клуба высшего дивизиона. У «молотобойцев» сейчас два варианта: Конор Галлахер из «Челси» и Кэлвин Филлипс из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что фаворитом на трансфер Райса является «Арсенал». За возвращение своего воспитанника также может побороться «Челси». Контракт Деклана с «Вест Хэмом» истекает летом 2024 года.