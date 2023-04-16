Артета: «В АПЛ очень трудно побеждать»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета считает Премьер-лигу крайне трудным чемпионатом.

«Канониры» не смогли одолеть «Вест Хэм» (2:2), упустив преимущество в два гола. По итогам тура отрыв команды Артеты от идущего вторым «Манчестер Сити» сократился с шести до четырёх очков, при этом у «горожан» остаётся один матч в запасе.

«В этой лиге очень трудно выигрывать. В каждой игре, каким бы ни был результат на табло, вы должны показывать свой лучший футбол все 90 минут, чтобы добиваться результата. Мы видели это и во вчерашних матчах. Каждая команда борется до последнего, тридцати минут хорошей игры здесь не хватит», – приводит BBC слова испанца.