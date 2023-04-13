Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака: «Мы были разочарованы ничьёй с «Ливерпулем», ведь хотели победить»

13 Апреля 2023 • 11:04 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
15.04 17:00

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака признал, что его команда была разочарована результатом матча с «Ливерпулем» в последнем туре Английской премьер-лиги. Напомним, «канониры» вели в счёте 2:0 на «Энфилде», но игра завершилась вничью 2:2.

«Парни были разочарованы ничьёй с «Ливерпулем», ведь все мы хотели победить. Мы не можем ничего вернуть или изменить результат, поэтому мы уже сфокусированы на ближайшем матче с «Вест Хэмом». Это будет очень важная игра, поэтому мы стараемся как можно лучше к ней подготовиться, чтобы выложиться на максимум и добыть три очка», – цитирует Саку официальный сайт «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
12:25 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана – о поражении «Реалу»: «У нас будет шанс всё исправить»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Рахимов оценил игру де Хеа в «Манчестер Юнайтед»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Чилуэлла не будет в ответной встрече, это большое разочарование»
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил интерес к Рафинье
11:59 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «В игре 1 в 1 Винисиус способен доставить проблемы любой команде»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Канте решил, в каком клубе продолжит карьеру
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» отказался от трансфера Кейта
11:22 · Англия. Премьер-лига
Нельсон интересен двум клубам из АПЛ
11:15 · Англия. Премьер-лига
Хави не исключил Бернарду Силву из списка желаний на лето
11:04 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Мы были разочарованы ничьёй с «Ливерпулем», ведь хотели победить»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Матч с «Манчестер Сити» будет сродни финалу»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх интересен трём топ-клубам АПЛ
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нашла нового голкипера на место Эмилиано Мартинеса
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника сборной Аргентины
10:04 · Англия. Премьер-лига
Куртуа: «Моё спасение после первого гола очень многого стоит, я счастлив»
Все новости
Рекомендуем