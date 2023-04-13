Сака: «Мы были разочарованы ничьёй с «Ливерпулем», ведь хотели победить»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака признал, что его команда была разочарована результатом матча с «Ливерпулем» в последнем туре Английской премьер-лиги. Напомним, «канониры» вели в счёте 2:0 на «Энфилде», но игра завершилась вничью 2:2.

«Парни были разочарованы ничьёй с «Ливерпулем», ведь все мы хотели победить. Мы не можем ничего вернуть или изменить результат, поэтому мы уже сфокусированы на ближайшем матче с «Вест Хэмом». Это будет очень важная игра, поэтому мы стараемся как можно лучше к ней подготовиться, чтобы выложиться на максимум и добыть три очка», – цитирует Саку официальный сайт «Арсенала».