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Артета высказался о прогрессе Ремсдейла

15 Апреля 2023 • 16:13 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
Через 0 ч. 22 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил прогресс вратаря команды Аарона Ремсдейла.

«За последние два сезона он добился исключительного прогресса. Он заранее знает ответ на любой вопрос, он знает, что произойдет и знает, чего он хочет. Он ничего не боится, он сразу принял вызов, когда «Арсенал» пригласил его. Это именно то, что было нужно нам», — цитирует Артету 90min.

В текущем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 32 гола и 13 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 30 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 73 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Аарон Ремсдейл
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