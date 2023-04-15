Артета высказался о прогрессе Ремсдейла

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил прогресс вратаря команды Аарона Ремсдейла.

«За последние два сезона он добился исключительного прогресса. Он заранее знает ответ на любой вопрос, он знает, что произойдет и знает, чего он хочет. Он ничего не боится, он сразу принял вызов, когда «Арсенал» пригласил его. Это именно то, что было нужно нам», — цитирует Артету 90min.

В текущем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 32 гола и 13 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 30 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 73 очка.