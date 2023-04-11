Насри: «Я не мог перейти из «Марселя» в «Арсенал» бесплатно»

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри рассказал о своём переходе в лондонский клуб из «Марселя» летом 2008 года.

Футболист признался, что не мог перейти в «Арсенал» бесплатно, так как чувствовал свой долг перед «Марселем». Поэтому сначала ему пришлось продлить своё соглашение с клубом из Лиги 1.

«Это мой город, мой клуб, я тренировался там, я не мог уйти за ноль евро и сказать: «Чао, я использовал тебя». Я должен был продлить контракт и выплатить компенсацию клубу», — цитирует Насри Be Football.

Насри выступал за «Арсенал» с 2008 по 2011 год. В общей сложности в составе «канониров» француз провёл 125 матчей, забил 27 голов и отдал 15 результативных передач.