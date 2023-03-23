Саутгейт рассказал, считает ли Кейна лучшим английским нападающим в истории

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями об игре Гарри Кейна.

Форвард «Тоттенхэма» забил 53 гола за национальную команду, и следующее взятие ворот сделает его лучшим бомбардиром «трёх львов» за всю историю. В четверг англичане сыграют на выезде против Италии.

«Гарри сделает всё, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою значимость для сборной и заставить забыть о разочаровании, испытанном на ЧМ-2022.

Является ли Кейн нашим лучшим форвардом за всю историю? Всегда трудно сравнивать игроков из разных поколений. Его результативность говорит о том, что он находится среди величайших. Но его ценность не только в голах», – цитирует Football Italia Саутгейта.