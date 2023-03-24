​«Не виноватая я»: Певица оконфузилась при исполнении гимна перед матчем Англии

В четверг в отборе на Евро-2024 играли сборные Италии и Англии (1:2). Перед игрой в Неаполе гимн Великобритании исполняла певица Эллинора. Она оконфузилась – пропустила стартовую ноту, после чего стала поправлять наушник. Как следствие, певица столкнулась с критикой в социальных сетях. После матча Эллинора дала комментарий.

«Я очень зла из-за произошедшего. Но это не было моей ошибкой. Была проблема со звуком, с наушником. Музыка остановилась, а потом началась заново. Я услышала её дважды, пошла рассинхронизация, и мне было трудно. Я старалась догнать гимн, но было поздно. Хочу извиниться перед фанатами сборной Англии», - слова Эллиноры приводит Daily Mail.

Эллинора родилась в Италии, но в 19 лет переехала в Нью-Йорк. Ранее она добилась права представлять Сан-Марино на Евровидении.