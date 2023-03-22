Павлюченко: «Матч Италии и Англии явно будет жарким»

Бывший форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мыслями о завтрашнем матче сборных Италии и Англии. Команды встретятся в рамках группы С в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

«Встретятся «неуступчивая Англия» и «наглая Италия» и этот матч явно будет жарким по накалу, но благодаря домашней арене преимущество всё же у итальянцев», - рассказал Павлюченко порталу ВсёПроСпорт.

Экс-нападающий пояснил, что подопечные Роберто Манчини любят играть со своими соперниками дерзко, особенно на домашних стадионах, а англичане не слишком такое любят.

Сборная Италии примет англичан 23 марта в Неаполе на арене «Диего Армандо Марадона».