Верратти: «Очень хорошо, что мы играем в Неаполе»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти с нетерпением ждет матча с английской сборной, который станет первым в новом отборочном цикле для действующих чемпионов Европы. По мнению Верратти, очень хорошо, что местом проведения игры был выбран Неаполь - это особенно актуально именно сейчас.

- Неаполь - очень горячий город, особенно сейчас, когда «Наполи» так успешно выступает в чемпионате и Лиге чемпионов. Мы прибыли сюда в оптимальный момент. Нас ждет очень важный матч, мы хотим показать, на что способны, - цитирует Верратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между итальянцами и англичанами пройдет уже сегодня вечером.