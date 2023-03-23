Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Верратти: «Очень хорошо, что мы играем в Неаполе»

23 Марта 2023 • 03:05 Комментировать
Италия
...
Англия
1 2.95 X 3.17 2 2.60
Через 19 ч. 2 мин.

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти с нетерпением ждет матча с английской сборной, который станет первым в новом отборочном цикле для действующих чемпионов Европы. По мнению Верратти, очень хорошо, что местом проведения игры был выбран Неаполь - это особенно актуально именно сейчас.

- Неаполь - очень горячий город, особенно сейчас, когда «Наполи» так успешно выступает в чемпионате и Лиге чемпионов. Мы прибыли сюда в оптимальный момент. Нас ждет очень важный матч, мы хотим показать, на что способны, - цитирует Верратти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между итальянцами и англичанами пройдет уже сегодня вечером. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Англии ПСЖ Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Франция (до 19 лет) Франция (до 19 лет)
Северная Ирландия (до 19 лет) Северная Ирландия (до 19 лет)
1
0
Видео
Окончен
Бельгия (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет)
Словения (до 17 лет) Словения (до 17 лет)
1
1
Видео
Окончен
Дания (до 17 лет) Дания (до 17 лет)
Англия (до 17 лет) Англия (до 17 лет)
1
3
Видео
Окончен
Нидерланды (до 17 лет) Нидерланды (до 17 лет)
Северная Ирландия (до 17 лет) Северная Ирландия (до 17 лет)
2
1
Видео
Окончен
Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет)
Швеция (до 19 лет) Швеция (до 19 лет)
1
0
Видео
Окончен
Ольденбург-2 Ольденбург-2
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
2
0
Видео
Окончен
Шотландия (до 17 лет) Шотландия (до 17 лет)
Уэльс (до 17 лет) Уэльс (до 17 лет)
2
4
Видео
Окончен
Украина (до 19 лет) Украина (до 19 лет)
Люксембург (до 19 лет) Люксембург (до 19 лет)
1
2
Видео
Окончен
Эстония (до 19 лет) Эстония (до 19 лет)
Греция (до 19 лет) Греция (до 19 лет)
0
3
Видео
Окончен
Англия (до 19 лет) Англия (до 19 лет)
Венгрия (до 19 лет) Венгрия (до 19 лет)
1
0
Видео
23.03.23 в 15:00
Ирландия (до 17 лет) (жен) Ирландия (до 17 лет) (жен)
Kosovo U17 W
Видео
23.03.23 в 17:00
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 17:30
Словения (до 17 лет) (жен) Словения (до 17 лет) (жен)
Швейцария (до 17 лет) (жен) Швейцария (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 17:30
Словакия (до 17 лет) (жен) Словакия (до 17 лет) (жен)
Австрия (до 17 лет) (жен) Австрия (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 18:00
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Видео
23.03.23 в 19:00
Фенербахче Фенербахче
Зенит Зенит
2.36 3.35 2.95
Видео
23.03.23 в 20:00
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Марта
03:05 · Чемпионат Европы 2024
Верратти: «Очень хорошо, что мы играем в Неаполе»
02:10 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес: «Криштиану - наш капитан, нам важен его опыт»
02:09 · Чемпионат Европы 2024
Манчини назвал цели сборной Италии на ближайшее будущее
01:32 · Чемпионат Европы 2024
Маркус Тюрам объяснил, почему Мбаппе заслужил капитанскую повязку в сборной Франции
01:22 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес: «Роналду, Патрисиу и Бернарду Силва – наши капитаны»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассказал, считает ли Кейна лучшим английским нападающим в истории
22 Марта
23:40 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт – о выездном матче с Италией: «Мы не побеждали здесь с 1961 года – пора сотворить историю»
23:36 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко: «Матч Италии и Англии явно будет жарким»
23:30 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Франции Рошто: «Капитаном должен был стать Гризманн, а не Мбаппе»
23:28 · Чемпионат Европы 2024
​Португалия – Лихтенштейн: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 23 марта 2023
22:59 · Чемпионат Европы 2024
Италия – Англия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 23 марта 2023
22:56 · Англия. Премьер-лига
Сборная Украины сыграет товарищеский матч с клубом АПЛ
22:37 · Чемпионат Европы 2024
Манчини рассказал, что думает о предстоящем матче со сборной Англии
22:19 · Чемпионат Европы 2024
​Дания – Финляндия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 23 марта 2023
22:12 · Италия. Серия А
Джеко: «В моём возрасте многие заканчивают с футболом, но я не намерен останавливаться»
Все новости