Манчини: «Ничего страшного, впереди ещё длинный путь»

Сборная Италии впервые с 1961 года проиграла англичанам в родных стенах, но наставник итальянской команды Роберто Манчини не склонен делать из этого трагедию. Он считает, что отборочный цикл еще предоставит возможность перевернуть ситуацию.

- Получили два гола по невнимательности, первый тайм был сложным, во втором мы доминировали. Считаю, что заслуживали сравнять счет. Сейчас будем работать, засучив рукава. Впереди еще много матчей, - цитирует Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Следующий матч итальянская сборная проведет с Мальтой, это будет в воскресенье.