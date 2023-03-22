Манчини рассказал, что думает о предстоящем матче со сборной Англии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями в преддверии матча со сборной Англии.

Итальянская национальная команда примет англичан в родных стенах в рамках первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча состоится 23 марта.

«Наша подготовка проходит хорошо. Мы дважды встречались с Англией в Лиге наций, но предстоящий матч – совсем другая история. Надеюсь, мы удачно начнём кампанию.

Матчи Италии и Англии – это классика, нам будет противостоять одна из сильнейших команд в мировом футболе. В составе англичан множество выдающихся игроков. Будет очень непросто, но мы постараемся сыграть в свою игру», – приводит Football Italia слова Манчини.