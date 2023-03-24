Дебютный гол аргентинца Ретеги и удаление Шоу не спасли Италию от домашнего поражения в битве с Англией

Сборные Италии и Англии сыграли в рамках квалификационного турнира на Евро-2024. Матч отбора к чемпионату Европы состоялся 23 марта на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе.

Главная вывеска сегодняшнего дня немного удивила исполнителями. Например, Гарет Саутгейт доверил место в старте Гарри Магуайру и Келвину Филлипсу, которые почти не играют в своих Манчестерах. А Роберто Манчини составил центр обороны из натурализованного бразильца Толой и Франческо Ачерби, а на острие атаки дебютировал аргентинец (именно так) Матео Ретеги, выступающий за клуб «Тигре».

И только в первые пять минут итальянцы смотрелись на одном уровне с англичанами. Затем хозяева отошли на второй план, позволив творить «трём львам». Сборная Англии без зазрения совести пользовалась таким карт-бланшем. Сначала Джуд Беллингем пробежался по чужой половине поля, не встретил сопротивления и метров с 18 пальнул под перекладину. Тогда Доннарумма потащил в кошачьем прыжке, но через минуту уже счёт был открыт.

От угла поля подал Сака, Кейн поборолся и пробил в Спинаццолу, от которого мяч отлетел к Райск. Деклан прощать не стал, метров с шести вогнал в сетку – 0:1. На исходе получаса Беллингем у чужой штрафной площади чисто накрыл Жоржиньо и сделал пас на Филлипса. Кэлвин пробил метров с семнадцати в правый нижний угол, но немного разминул мяч со створом. Тем не менее, на излёте тайма Англия забила второй.

Вновь помог угловой удар: Кейн пытался пробить после кросса, мяч попал в руку Ди Лоренцо, находившемуся спиной к эпизоду. На пару минут затянулась пауза, но в итоге рефери всё же указал на 11 метров, а Гарри Кейн забил гол, разбросав Доннарумму и мяч по разным углам – 0:2. На второй тайм итальянцы вышли более заряженными, в перерыве Манчини провёл неплохую беседу.

И если Пеллегрини после передачи Вератти простил англичан, пробив метров с десяти выше перекладины, то аргентинский новичок своим шансом воспользовался. Барелла в центре поля получил по ногам от Магуайра, но отскок сыграл на руку Пеллегрини. Лоренцо сделал проникающий пас в штрафную на Ретеги, а тот мяч обработал и вторым касанием пробил точно в нижний угол – 1:2.

Ещё добавил огня Люк Шоу, схвативший две жёлтые карточки за две минуты, одну из которых за задержку мяча при вбросе аута. Десять минут и дополнительные пять англичане отыграли в меньшинстве, но никаких проблем не испытали. Вообще, после гола Ретеги итальянцы будто потухли, толковых моментов хозяева больше не создали и проиграли первый отборочный матч к чемпионату Европы 2024. Защита титула началась неудачно.