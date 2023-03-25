Кассано: «Полузащитники сборной Италии переоценены, Беллингем показал их уровень»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано жёстко прошёлся по игрокам сборной Италии после недавнего поражения от Англии.

Коллектив Роберто Манчини неудачно начал квалификационную кампанию Евро-2024, уступив англичанам в родных стенах со счётом 1:2.

«В полузащите сборной Италии много переоценённых игроков. Барелла забивает по три-четыре раза за сезон, много бегает, но его считают Иньестой. Верратти тоже был плох против Англии, Жоржиньо... Лучше промолчу. Команде с трудом удавалось совершить больше трёх точных передач подряд», – приводит TMW слова известного экс-нападающего сборной Италии.