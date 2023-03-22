Грилиш рассказал, как справился с горем от вылета Англии с мундиаля

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш своеобразно поехал залечивать свою печаль после вылета «трёх львов» с чемпионата мира в Катаре.

Как пишет The Times, англичанин после вылета с турнира в Катаре от сборной Франции (1:2) поехал в Нью-Йорк со своим приятелем. Там он заселился в тот же самый отель, в котором снимался легендарный фильм «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. И один раз решил поступить как главный герой кинокартины и заказать себе в номер 16 шариков мороженого.

Как пояснил Грилиш, он очень любит этот фильм, смотрел его уже много раз и всегда хотел поехать в Нью-Йорк на Рождество, но из-за футбола у него никогда не было такой возможности.