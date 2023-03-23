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Чемпионат Европы по футболу 2024

Италия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

23 Марта 2023 • 22:15 Комментировать (6)
Италия
0:2
Англия
1 49.00 X 12.00 2 1.06
перерыв

Сборные Италии и Англии проводят квалификационный матч чемпионата Европы.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Италия - Англия

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Протокол игры  
Италия0:2Англия
 13'Райс Деклан (0:1)
 44'Кейн Гарри (0:2)
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниТолой РафаэлАчерби ФранческоСпинаццола ЛеонардоБарелла НиколоЖоржиньо IIВерратти МаркоБерарди ДоменикоПеллегрини ЛоренцоMateo Retegui
Запасные: Эмерсон ПалмиериСкальвини ДжорджиоСкамакка ДжанлукаПолитано МаттеоПессина МаттеоФальконе ВладимироМерет АлексДармиан МаттеоРоманьоли АлессиоТонали СандроНьонто ВильфредКристанте Бриан
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс ДжонМагуайр ГарриШоу ЛюкФиллипс КэлвинРайс Деклан  29'Сака БукайоБеллингем ДжудГрилиш ДжекКейн Гарри
Запасные: Тони АйвенМэддисон ДжеймсГехи МаркЧилуэлл БенФоден ФилГаллахер КонорХендерсон ДжорданДжеймс Рис IIРамсдейл АаронДайер ЭрикТриппьер КиранФорстер Фрейзер
23 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
23 Марта 2023 в 23:45
ай аткравенна слабые сборныя играють.. тягамотина какая-та.. кароч - бей-беги.. наши с иранцами куды интиреснее сматрелись.. )))
ингерман
23 Марта 2023 в 23:32
2-0.. макароны некакие.. маникен-с-шарфеком легким движеньем првращаеца в колпак-с-бубенчикам.. А-ха-ха-ха! )))
ингерман
23 Марта 2023 в 23:01
ай маникену-с-шарфикам первый атгрузили.. кхе-кхе.. )))
ингерман
23 Марта 2023 в 22:47
ай.. ни понял.. а наше кады и с кем будуц в атборе на евро играць.. товарняк с иранам скатали а отборы кагда.. )))
ингерман
23 Марта 2023 в 22:23
ай харошея заруба дажна палущица.. макаронэ таперича злые на усех.. даешь 3-3! )))
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