Италия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

Сборные Италии и Англии проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Италия - Англия
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Протокол игры
|13'Райс Деклан (0:1)
|44'Кейн Гарри (0:2)
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Толой Рафаэл•Ачерби Франческо•Спинаццола Леонардо•Барелла Николо•Жоржиньо II•Верратти Марко•Берарди Доменико•Пеллегрини Лоренцо•Mateo Retegui
Пикфорд Джордан•Уокер Кайл•Стоунс Джон•Магуайр Гарри•Шоу Люк•Филлипс Кэлвин•Райс Деклан• 29'Сака Букайо•Беллингем Джуд•Грилиш Джек•Кейн Гарри
23 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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