Сборная Англии выиграла в Италии впервые с 1961 года

Сборная Англии начала свои выступления в очередном квалификационном цикле к чемпионату Европы с успеха в Неаполе - она обыграла со счетом 2:1 итальянцев. Это была первая победа англичан в Италии с 1961 года, тогда это случилось в товарищеском матче, который закончился со счетом 3:2 в пользу родоначальников футбола.

Успех команде Гарета Саутгейта принесли мячи Деклана Райса и Гарри Кейна, который стал единоличным лидером сборной Англии по футболу за всю ее историю в смысле забитых в ее футболке мячей - 54. Прежний рекорд, напомним, принадлежат Уэйну Руни - 53 гола за сборную Англии.