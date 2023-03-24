​Уткин рассказал, что его впечатлило в матче Италия – Англия

В четверг вечером в рамках первого тура отбора на Евро-2024 в Неаполе встречались сборные Италии и Англии. Команда Гарета Саутгейта смогла добиться гостевой победы с результатом 2:1. Известный журналист Василий Уткин рассказал, что его впечатлило в этом матче.

«Матч Италия - Англия на меня произвёл могучее впечатление в первую очередь тем, что я впервые увидел гол Деклана Райса. Так, чтоб смотрел именно матч - и он забил. То есть я знаю, что у него есть голы (за «Вест Хэм», например). Но считал, что враньё или напутал кто. А теперь вижу - нееет… Ну и как могла Англия после этого не выиграть?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Во втором туре отбора на Евро-2024 сборная Англии на родном «Уэмбли» будет принимать Украину. Матч состоится уже в ближайшее воскресенье, 26 марта. Сборная Италии в этот день сыграет против Мальты на выезде.

Добавим, что чемпионат Европы в 2024 году примет Германия. Относительно недавно в этой стране уже проходил крупный турнир – чемпионат мира – 2006.