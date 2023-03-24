Джеррард: «Я очень рад за Кейна»

Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал новым рекордсменом английской сборной, чему очень рад Стивен Джеррард - бывший футболист английской сборной и капитан «Ливерпуля». Он считает, что этот успех станет наградой за неудачу на чемпионате мира, где англичане проиграли в четвертьфинале французам.

- Это важно для Гарри и его семьи, особенно после неудачи на чемпионате мира. Я очень рад за него, он заслуживает аплодисменты, - цитирует слова Джеррарда BBC Sport.

Сам Стивен Джеррард выступал за английскую сборную с 2000 по 2014 год, Кейн же дебютировал в национальной команде в 2015 году.