Рэшфорд не поедет в сборную Англии из-за травмы

Звезда атаки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, увы, не сможет помочь своей национальной сборной в ближайшую паузу на международные матчи. А причина в том, что нападающий получил травму во вчерашнем матче «манкунианцев» против «Фулхэма» в рамках четвертьфинала Кубка Англии – у него диагностирован ушиб. Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».

Напомним, что англичане в рамках международной паузы сыграют в отборе на чемпионат Европы 2024 года против не самых слабых соперников – действующего чемпиона Европы в лице сборной Италии и сборной Украины. Игры состоятся 23 и 26 марта соответственно.