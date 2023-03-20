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Рэшфорд не поедет в сборную Англии из-за травмы

20 Марта 2023 • 19:02 Комментировать
Италия
...
Англия
23.03 22:45

Звезда атаки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, увы, не сможет помочь своей национальной сборной в ближайшую паузу на международные матчи. А причина в том, что нападающий получил травму во вчерашнем матче «манкунианцев» против «Фулхэма» в рамках четвертьфинала Кубка Англии – у него диагностирован ушиб. Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».

Напомним, что англичане в рамках международной паузы сыграют в отборе на чемпионат Европы 2024 года против не самых слабых соперников – действующего чемпиона Европы в лице сборной Италии и сборной Украины. Игры состоятся 23 и 26 марта соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Маркус Рэшфорд
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ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
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