Манчини назвал цели сборной Италии на ближайшее будущее

Рулевой сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о целях национальной команды.

Уже в четверг итальянцы примут на своём поле сборную Англии в матче первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы испытали огромное разочарование в прошлом году, когда не вышли на чемпионат мира, но нам удалось прийти в себя и попасть в «финал четырёх» Лиги наций. Наши задачи на ближайшее будущее – выиграть Лигу наций и квалифицироваться на чемпионат Европы, а затем как можно успешнее выступить в финальной стадии турнира в качестве действующих чемпионов», – поведал на пресс-конференции Манчини.