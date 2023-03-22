Саутгейт – о выездном матче с Италией: «Мы не побеждали здесь с 1961 года – пора сотворить историю»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопросы журналистов перед матчем против соперников из Италии.

Встреча состоится 23 марта в Неаполе в рамках первого тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы должны играть на победу, – высказывается Саутгейт. – Мы не выигрывали здесь с 1961 года, и нам нужно сотворить историю, чтобы наконец-то сделать это. Наша команда уже побила несколько рекордов.

Мотивация итальянцев будет запредельной. Это очень сильная сборная, несмотря на непопадание на прошедший чемпионат мира», – высказался на пресс-конференции рулевой «трёх львов».