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Чемпионат Европы по футболу 2024

​В Неаполе оригинально представили форму сборной Италии – её развесили на бельевых верёвках фото

23 Марта 2023 • 17:30 Комментировать
Италия
...
Англия
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Через 3 ч. 53 мин.

В четверг сборная Италии начнёт путь в отборе на чемпионат Европы 2024 года. В первом туре команда Роберто Манчини сыграет против Англии на своём поле. В преддверии игры в Неаполе оригинально представили новую форму национальной команды. Её развесили на бельевых верёвках прямо на улице.

 

Стоит сказать, что новую форму сборной Италии изготовила компания Adidas. Ранее на протяжении двух десятков лет техническим спонсором Федерации футбола Италии была другая компания – Puma.

Матч Италия – Англия стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult. 

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ИТАЛИЯ АНГЛИЯ
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