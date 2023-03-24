Барелла всё-таки получил травму и покинул расположение итальянской сборной

Неудачно сложился для итальянской сборной дебютный матч нового отборочного цикла к чемпионату Европы 2024 года. «Скуадра адзурра» потерпела поражение от англичан, вдобавок, потеряла важного игрока. В середине второго тайма Гарри Магуайр жестко врезался в Николу Бареллу, получив желтую карточку. Игрок «Интера» достаточно долго приходил в себя, было совершенно очевидно, что он не симулирует, но все же смог продолжить матч.

А сейчас, как сообщает fcinter1908.it, Барелла все-таки покинул расположение сборной и против мальтийской команды в воскресенье не сыграет. Это не лучшая новость, разумеется, и для поклонников «Интера» также.